Бывшему вице-губернатору Свердловской области предъявили обвинение

Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявили обвинение по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Марию Кирилову.

По словам адвоката, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Свою вину он не признает.

Ранее сообщалось, что Кирилова обвинила следователей в госпитализации ее подзащитного с допроса. Она сказала, что Чемезову нужно соблюдать специальную диету, а следователи проигнорировали этот факт и бывшему чиновнику стало плохо, потому что он не ел с девяти утра, при условии что ему нужно есть раз в три часа.

