Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

Правительство Чехии запретило въезд на территорию страны российским дипломатам

Правительство Чехии запретило въезд на территорию страны российским дипломатам со служебными паспортами, не имеющим аккредитацию. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.

«По моей инициативе правительство сегодня запретило въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, не имеющим чешской национальной аккредитации», — написал министр.

Ранее Европейская служба внешних связей (EEAS) в качестве дополнения к 19-му пакету санкций против России предложила обязать российских дипломатов уведомлять о любых перемещениях внутри стран Евросоюза.