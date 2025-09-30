Мир
15:43, 30 сентября 2025Мир

Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

Правительство Чехии запретило въезд на территорию страны российским дипломатам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petr David Josek / AP

Правительство Чехии запретило въезд на территорию страны российским дипломатам со служебными паспортами, не имеющим аккредитацию. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.

«По моей инициативе правительство сегодня запретило въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, не имеющим чешской национальной аккредитации», — написал министр.

Ранее Европейская служба внешних связей (EEAS) в качестве дополнения к 19-му пакету санкций против России предложила обязать российских дипломатов уведомлять о любых перемещениях внутри стран Евросоюза.

