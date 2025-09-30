«Чувствую себя плохо, по всему телу выросли папилломы». Больного раком российского офицера отправили на передовую вместо лечения

Заболевшего раком участника специальной военной операции (СВО) вместо лечения отправили на передовую командовать мотострелковой ротой. В беседе с «Лентой.ру» капитан Роман Белов рассказал, что у него диагностировали меланому — рак кожи, а также поставили категорию годности «В» (ограниченно годен).

Офицер узнал о своем диагнозе весной 2025 года, когда случайно сорвал родинку на голове. По его словам, раньше подобных родинок у него не было, а из той, которую он сорвал, «хлестала кровь». Белов предположил, что родинка появилась у него уже после начала службы — контракт с Минобороны он заключил в сентябре 2023 года.

При этом Белов всегда серьезно относился к здоровью, так как в его семье многие болели раком.

И по поводу родинок напрягался, потому что читал, что нужно внимательно за ними наблюдать. Но на СВО особо нет возможностей заниматься здоровьем, поэтому не придавал особого значения, что это там выросло. А когда сорвал и оттуда кровь хлестать начала, то решил все же провериться Роман Белов командир мотострелковой роты

После обследования Белову порекомендовали избегать тяжелых нагрузок

Офицер сдал сорванную родинку на гистологию в ростовскую областную больницу, после чего отправился в отпуск в Москву. Через месяц, вернувшись в часть, мужчина получил результат исследования биоматериала — родинка оказалась узловой пигментной эпителиоидно-клеточной меланомой с изъязвлением.

В военной медчасти Белову с этим заключением не смогли помочь. Ему пришлось ждать три месяца и на неиспользованные дни отпуска ехать на медосмотр в Москву, где ему поставили вторую стадию меланомы волосистой части головы, а также зафиксировали остеохондроз, деформирующий спондилез и сколиоз.

В связи с этим военно-врачебная комиссия (ВВК) присвоила мужчине группу годности «В», а онкологи центра Логинова рекомендовали избегать тяжелых нагрузок. Однако по возвращении в зону СВО Белова отправили в эпицентр боевых действий.

«Чувствую себя плохо, по всему телу выросли папилломы — такие же, как та, в которой нашли меланому», — рассказал Белов. Он добавил, что «к врачу тут попасть невозможно».

После подтверждения диагноза на основании биопсии Белову должны были выполнить широкое иссечение участка кожи, чтобы полностью удалить опухоль, однако из-за трехмесячной задержки с обследованием рана на месте сорванной родинки зажила, и дополнительных иссечений офицеру не проводили.

Юрист прокомментировал ситуацию, в которой оказался военнослужащий

Как отметил юрист Иван Селиванов, уволить военнослужащего по контракту можно лишь по решению комиссии о признании его негодным к военной службе, то есть присвоение категории «Д».

Однако указом президента России от 3 августа 2023 года допускается и увольнение военнослужащих, признанных ограниченно годными (категория «В»). Здесь решение об увольнении принимается в исключительных случаях с учетом заключения аттестационной комиссии и необходимости эффективного выполнения задач Минобороны.

При этом командиры капитана Белова должны создать ему условия, соответствующие врачебным предписаниям, подчеркнул юрист. «Устав внутренней службы обязывает командиров неукоснительно выполнять рекомендации врача по освобождению военнослужащего от обязанностей. Забота о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих — обязанность командиров», — заключил Селиванов.