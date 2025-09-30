Дибров восхитился одной особенностью Якубовича

Дибров восхитился тем, что Якубовичу удается сохранять здоровье в 80 лет

Телеведущий Дмитрий Дибров восхитился тем, что его коллеге Леониду Якубовичу удается сохранять здоровье в 80 лет. Об этой особенности артиста он высказался в интервью Пятому каналу.

«Здоровый дух делает тело здоровым. Я не видел, чтобы Леня курил, не видел, чтобы он пил, не видел, чтобы он еще что-нибудь. Я не знаю более молодого 80-летнего мужчины нечерноземной зоны РСФСР», — заявил Дибров, говоря о Якубовиче.

Ранее Якубович отреагировал на сообщения СМИ о том, что у него обнаружили сахарный диабет. Телеведущий пошутил, что скоро ему придет конец.

Перед этим Якубович признался, что у него нет лечащего врача. Артист также рассказал, какая физическая активность помогает ему поддерживать здоровье.