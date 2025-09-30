Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:10, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Дибров восхитился одной особенностью Якубовича

Дибров восхитился тем, что Якубовичу удается сохранять здоровье в 80 лет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров восхитился тем, что его коллеге Леониду Якубовичу удается сохранять здоровье в 80 лет. Об этой особенности артиста он высказался в интервью Пятому каналу.

«Здоровый дух делает тело здоровым. Я не видел, чтобы Леня курил, не видел, чтобы он пил, не видел, чтобы он еще что-нибудь. Я не знаю более молодого 80-летнего мужчины нечерноземной зоны РСФСР», — заявил Дибров, говоря о Якубовиче.

Ранее Якубович отреагировал на сообщения СМИ о том, что у него обнаружили сахарный диабет. Телеведущий пошутил, что скоро ему придет конец.

Перед этим Якубович признался, что у него нет лечащего врача. Артист также рассказал, какая физическая активность помогает ему поддерживать здоровье.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон призвал готовиться к войне

    Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

    Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

    В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

    По Москве ударили заморозки

    Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

    Цены на нефть опустились до минимума с 22 сентября

    Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости