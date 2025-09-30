Бывший СССР
Фразой «начало икаться» описали обнаружение катера ВСУ в Турции

Мирошник о катере ВСУ в Турции: Накачка оружием Украины икается ее соседям
Алевтина Запольская
Фото: Stringer / Reuters

Накачка оружием Украины теперь отражается на всех ее соседях. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Стремление накачать Украину вооружением начинает "икаться" всем соседям. Вот до Турции безэкипажный катер с бомбой доплыл», — пишет дипломат.

Мирошник также задался риторическим вопросом, сколько подобных «взрывоопасных подарков разлетелось» от представителей Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Накануне у берегов Турции в сети попался украинский безэкипажный катер Magura V5. Такие катера имеются у спецслужб и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

