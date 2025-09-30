Глава ФБР подарил начальнику полиции Новой Зеландии запрещенное оружие

AP: Директор ФБР Патель подарил главе полиции Новой Зеландии запрещенное оружие

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кэш Патель во время визита в Новую Зеландию подарил главам полиции и разведки страны напечатанное на 3D-принтере оружие, запрещенное местным законодательством. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Патель вручил начальникам полиции и разведки подарки в виде неработающих пистолетов, которыми нельзя владеть по местным законам об оружии и которые пришлось уничтожить», — заявили в новозеландских правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что согласно местным законам оружие подлежит уничтожению, если путем доработок им можно будет воспользоваться.

Ранее в окружении президента США Дональда Трампа начали изучать кандидатуры на замену директора ФБР. Несколько источников, близких к Трампу, заявили, что президент не был в восторге от некоторых эпизодов, связанных с деятельностью Пателя, в том числе от его публичной перепалки с генпрокурором США Пэм Бонди из-за дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.