Google отказался от требований к «Спасу» и RT

Google отказался от требований запрета «Спасу» и RT судиться с ним за рубежом

Компания Google отказалась от своих требований запретить российским телеканалам «Спас» и RT судиться с ней за рубежом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение окружного суда Северного округа Калифорнии.

Отмечается, что это первое решение в пользу прессы по делам «СМИ против Google» в суде США.

Google хотел запретить российским СМИ требовать в иностранных судах взыскания с нее неустоек, решения по которым выносили в РФ. Суд Калифорнии решил, что Google не имела оснований для обращения в американский суд, пояснил партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских каналов, Артур Зурабян. По его словам, такое решение является абсолютно беспрецедентным.

В «Спасе» и RT назвали решение суда как первый шаг к глобальному урегулированию спора с Google, включая вопрос разблокировки их каналов, уплаты судебной неустойки и задолженности российской дочке Google.

Слушания по иску Google к российским телеканалам Russia Today (RT), «Спас», а также «Царьград» начались год назад. Google хотел добиться решения, которое не позволило бы в будущем предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что судебный процесс, инициированный Google, направлен на блокировку активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.