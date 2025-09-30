Гособвинение запросило срок для российской оперной певицы

Прокурор просит назначить 5 лет колонии для оперной певицы Максаковой-Игенбергс

Прокурор попросил заочно приговорить к 5 годам и 2 месяцам колонии украинскую и российскую оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.

В отношении артистки возбуждено уголовное дело по статьям 280.4 («Публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России») и 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Она объявлена в международный уголовный розыск.

Поводом для уголовного преследования Максаковой стало интервью украинскому телеканалу. В нем она осудила российских солдат и призвала граждан России спонсировать Вооруженные силы Украины.

