16:10, 30 сентября 2025Силовые структуры

Хозяева дома раскрыли последствия въезда дочери бандита Цапка в их жилье

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ростовской области»

Хозяева разрушенного в Ростовской области дома рассказали о последствиях въезда дочери криминального авторитета Сергея Цапка в их жилье. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Жильцы жалуются, что уже третий день живут без стены, света и газа. Mercedes-Benz повредил газопровод и провода. При этом по ночам в регионе температура опускается ниже нуля. Трубы помяты, поэтому жильцы бояться пользоваться газом из-за риска утечки. С момента происшествия ничего не починили. В доме остается огромная дыра.

Молодой человек с пассажирского сиденья утверждал, что починить дом можно за 350 тысяч рублей. Он обещал привезти деньги. Однако он так и не появился.

Ранее сообщалось, что девушка вместе с, предположительно, сыном прокурора влетела в дом, повредив две комнаты. Пострадавших нет, так как хозяева в это время были в гостях. Также уточнялось, что молодые люди могли быть под наркотиками.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.

