Забота о себе
19:28, 30 сентября 2025Забота о себе

Известный режиссер рассказал о первых симптомах рака простаты

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom  

75-летний известный режиссер-документалист Стивен Джилленхол заявил, что болен раком, и рассказал о первых симптомах заболевания. Его слова цитирует New York Post.

По словам Джилленхола, он много лет находился под наблюдением врачей, так как у него был повышен риск рака. Режиссер уточнил, что об этом свидетельствовали два признака: увеличенная предстательная железа и повышенный уровень простат-специфического антигена. Тем не менее все было хорошо до 2024 года.

Однако внезапно, когда Джилленхол плавал в бассейне, он вдруг почувствовал странное ощущение. «Мои руки и ноги стали толстыми, как у слона, и я едва мог двигаться», — отметил он. Вместе с этим у режиссера начались трудности с мочеиспусканием. Через три дня у него обнаружили рак с метастазом в лимфоузле.

Режиссер прошел лучевую терапию, теперь, по его словам, он чувствует себя отлично. Джилленхол добавил, что беспокойство вызывает лишь то, что он принимает препараты, которые блокируют выработку тестостерона.

Ранее сообщалось, что 33-летняя австралийка запустила развитие агрессивного рака молочной железы, хотя ощущала уплотнение. Женщина рассказала, что приняла уплотнение в груди за последствия выкидыша и не беспокоилась.

