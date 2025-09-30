Известный режиссер рассказал о первых симптомах рака простаты

75-летний известный режиссер-документалист Стивен Джилленхол заявил, что болен раком, и рассказал о первых симптомах заболевания. Его слова цитирует New York Post.

По словам Джилленхола, он много лет находился под наблюдением врачей, так как у него был повышен риск рака. Режиссер уточнил, что об этом свидетельствовали два признака: увеличенная предстательная железа и повышенный уровень простат-специфического антигена. Тем не менее все было хорошо до 2024 года.

Однако внезапно, когда Джилленхол плавал в бассейне, он вдруг почувствовал странное ощущение. «Мои руки и ноги стали толстыми, как у слона, и я едва мог двигаться», — отметил он. Вместе с этим у режиссера начались трудности с мочеиспусканием. Через три дня у него обнаружили рак с метастазом в лимфоузле.

Режиссер прошел лучевую терапию, теперь, по его словам, он чувствует себя отлично. Джилленхол добавил, что беспокойство вызывает лишь то, что он принимает препараты, которые блокируют выработку тестостерона.

