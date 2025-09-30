Келлог раскрыл роль Лукашенко в коммуникации США и Путина

Келлог заявил, что США поддерживают связь с Путиным через Лукашенко

Вашингтон поддерживает каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог по Украине на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

«Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина», — сказал политик

Ранее Келлог заявил, что президент США сохраняет сбалансированный подход к военному конфликту на Украине. При этом он подчеркнул, что одной из ошибок администрации экс-президента Джо Байдена был отказ от диалога с Россией.

До этого, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Лукашенко назвал себя трампистом. Он подчеркнул, что понимает главу Белого дома и его тактику.