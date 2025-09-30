Несмотря на возможное участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в налаживании контактов между Россией и США по Украине, пространство маневра для Минска ограничено из-за интеграции с Москвой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
Всегда какие-то скачки бывают, но в целом Лукашенко слишком тесно связан с Россией. Не забываем про предоставление территории для начала специальной военной операции, размещение ядерного оружия и «Орешника». Думаю, у него пространство для маневра сильно ограничено
Что известно об участии Белоруссии в переговорах России и США?
США поддерживают каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.
Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина
Об этом также ранее сообщала британская газета The Guardian со ссылкой на источники. В частности, авторы материала отмечали, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом давление на Лукашенко снизилось, чем он пользуется в своих внешнеполитических целях.
«Почувствовав политическую открытость в отношениях с новой администрацией Трампа, Лукашенко регулярно встречался с американскими официальными лицами и даже провел телефонный разговор с президентом США, который выдвинул идею прямой встречи. Некоторые в Вашингтоне рассматривают Лукашенко как потенциального собеседника Владимира Путина по вопросу прекращения конфликта на Украине», — приводит газета слова анонимных источников из администрации Трампа.
Кроме того, Келлог сказал, что американский лидер «сохраняет сбалансированный подход» к украинскому кризису. Таким образом он ответил на вопрос, не принял ли глава государства решение занять более жесткую позицию к России по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Я думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать (...) Он идет прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично
При этом спецпосланник подчеркнул, что одной из ошибок администрации экс-президента Джо Байдена был отказ от диалога с Россией.
«Нельзя просто встать на одну или другую сторону, так это не работает», — добавил он.
Почему Лукашенко настраивает контакты с Трампом?
По мнению авторов The Guardian, Лукашенко увидел в нынешней международной ситуации возможность перезапустить отношения с Западом через Трампа. Особым примером служит факт телефонного разговора двух глав государств перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
не проводили телефонные разговоры президенты США и Белоруссии до беседы Трампа и Лукашенко 15 августа
Как отметил Минченко, Лукашенко стремится не столько к участию в обсуждении конфликта на Украине, сколько к нормализации отношений с США и Европой. При этом он напомнил, что это часть его давней стратегии внешней политики.
«Самая яркая попытка сближения с Западом была предпринята в 2009 году при поддержке Бориса Березовского. Она была похоронена после разгона протестов проигравших оппозиционеров. Потом хочу напомнить, что в 2020 году Лукашенко изначально вел кампанию под лозунгами противостояния российской экспансии. И белорусские пропагандисты продвигали тему теории заговора в адрес России, что создавало напряжение», — рассказал исследователь.
Кроме того, эксперт обратил внимание, что Белоруссия серьезно интегрирована с Россией, однако Лукашенко всегда был склонен к многовекторному подходу.
Сейчас Лукашенко сильно интегрирован с Россией не только экономически, но и военно-политически. Тем не менее он всегда пытается создавать себе возможности для какой-то альтернативной игры
Лукашенко узнал об «очень хорошем предложении» Путина по Украине
26 сентября Лукашенко заявил, что узнал от российского лидера Владимира Путина об «очень хорошем предложении» по Украине в ходе встречи двух глав государств.
«Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить, это президент сам скажет. Хорошие предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны [президентом США] Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон, чтобы подумать и обсудить», — рассказал он.
Белорусский лидер добавил, что в случае отказа от предложений Москвы Киев «потеряет всю Украину». Он вместе с тем отметил успехи армии России, которая, по его словам, наступает на всех фронтах.