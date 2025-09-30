«Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

Политолог Минченко: Лукашенко ограничен в маневрах с Западом из-за России

Несмотря на возможное участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в налаживании контактов между Россией и США по Украине, пространство маневра для Минска ограничено из-за интеграции с Москвой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Всегда какие-то скачки бывают, но в целом Лукашенко слишком тесно связан с Россией. Не забываем про предоставление территории для начала специальной военной операции, размещение ядерного оружия и «Орешника». Думаю, у него пространство для маневра сильно ограничено Евгений Минченко политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Что известно об участии Белоруссии в переговорах России и США?

США поддерживают каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина Кит Келлог спецпосланник президента США по Украине

Об этом также ранее сообщала британская газета The Guardian со ссылкой на источники. В частности, авторы материала отмечали, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом давление на Лукашенко снизилось, чем он пользуется в своих внешнеполитических целях.

«Почувствовав политическую открытость в отношениях с новой администрацией Трампа, Лукашенко регулярно встречался с американскими официальными лицами и даже провел телефонный разговор с президентом США, который выдвинул идею прямой встречи. Некоторые в Вашингтоне рассматривают Лукашенко как потенциального собеседника Владимира Путина по вопросу прекращения конфликта на Украине», — приводит газета слова анонимных источников из администрации Трампа.

Фото: president.gov.by

Кроме того, Келлог сказал, что американский лидер «сохраняет сбалансированный подход» к украинскому кризису. Таким образом он ответил на вопрос, не принял ли глава государства решение занять более жесткую позицию к России по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Я думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать (...) Он идет прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично Кит Келлог спецпосланник президента США по Украине

При этом спецпосланник подчеркнул, что одной из ошибок администрации экс-президента Джо Байдена был отказ от диалога с Россией.

«Нельзя просто встать на одну или другую сторону, так это не работает», — добавил он.

Почему Лукашенко настраивает контакты с Трампом?

По мнению авторов The Guardian, Лукашенко увидел в нынешней международной ситуации возможность перезапустить отношения с Западом через Трампа. Особым примером служит факт телефонного разговора двух глав государств перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

31 год не проводили телефонные разговоры президенты США и Белоруссии до беседы Трампа и Лукашенко 15 августа

Как отметил Минченко, Лукашенко стремится не столько к участию в обсуждении конфликта на Украине, сколько к нормализации отношений с США и Европой. При этом он напомнил, что это часть его давней стратегии внешней политики.

«Самая яркая попытка сближения с Западом была предпринята в 2009 году при поддержке Бориса Березовского. Она была похоронена после разгона протестов проигравших оппозиционеров. Потом хочу напомнить, что в 2020 году Лукашенко изначально вел кампанию под лозунгами противостояния российской экспансии. И белорусские пропагандисты продвигали тему теории заговора в адрес России, что создавало напряжение», — рассказал исследователь.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что Белоруссия серьезно интегрирована с Россией, однако Лукашенко всегда был склонен к многовекторному подходу.

Сейчас Лукашенко сильно интегрирован с Россией не только экономически, но и военно-политически. Тем не менее он всегда пытается создавать себе возможности для какой-то альтернативной игры Евгений Минченко политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Фото: president.gov.by

Лукашенко узнал об «очень хорошем предложении» Путина по Украине

26 сентября Лукашенко заявил, что узнал от российского лидера Владимира Путина об «очень хорошем предложении» по Украине в ходе встречи двух глав государств.

«Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить, это президент сам скажет. Хорошие предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны [президентом США] Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон, чтобы подумать и обсудить», — рассказал он.

Белорусский лидер добавил, что в случае отказа от предложений Москвы Киев «потеряет всю Украину». Он вместе с тем отметил успехи армии России, которая, по его словам, наступает на всех фронтах.