Кимаковский: Командование ВСУ перебросило в Купянск элитные подразделения пехоты

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытках помешать занятию российскими войсками взятого в клещи Купянска перебросило в город элитные подразделения пехоты и другие соединения. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и беспилотники», — приводятся в публикации слова советника.

Он отметил, что, несмотря на ввод украинских резервов, российские части сохраняют наступательную динамику, а ВСУ несут большие потери в личном составе и технике.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские войска формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском. По его словам, украинское командование осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта.