Магазины бизнесмена Ефремова решили закрыть из-за обвинений в финансировании ФБК

Бутики обвиненного в финансировании ФБК бизнесмена Ефремова закроют через месяц

Магазины владельца одноименной сети магазинов кроссовок Никиты Ефремова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который сотрудничает с Инстасамкой, Тимати, Бастой, Нурланом Сабуровым и другими звездами, решили закрыть из-за обвинений в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Бутики предпринимателя под названием NE полностью закроют примерно через месяц. При этом весь товар, представленный в магазинах, распродадут со скидками до 30 октября. После этого магазины и химчистки ждет ребрендинг, удаление всех связей и упоминаний с Ефремовым, а также возможно временное закрытие видеопродакшена.

Уточняется, что с 20 января бизнесмен не управляет торговыми точками, но занимает позицию учредителя.

Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево в середине августа. По версии следствия, он занимался финансированием деятельности упомянутой запрещенной организации. 9 сентября предпринимателя внесли в список террористов и экстремистов.