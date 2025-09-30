Спорт
19:30, 30 сентября 2025Спорт

Медведев поругался с судьей на турнире в Пекине

Теннисист Даниил Медведев поругался с судьей на турнире ATP в Пекине
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поругался с судьей во время полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Пекине (Китай) против американца Лернера Тьена. Об этом сообщает Sport24.

По ходу решающего сета судья Адель Нур вынес россиянину предупреждение за недостаточное старание, что вызвало резкую перепалку: Медведев настаивал, что продолжает бороться на фоне недомогания. После игры Медведев объяснил снятие сочетанием психологического надлома и последовавших судорог, отметив, что самочувствие стабилизировалось уже в раздевалке.

В третьем сете Медведев отказался от дальнейшей борьбы. Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 4:0 в пользу американца. Спортсмены провели на корте 2 часа 26 минут.

Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов, включая победу на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

