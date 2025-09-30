Медведев снялся с матча против 19-летнего американца

Теннисист Медведев снялся с матча против американца Тьена в полуфинале ATP 500

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Дохе (Катар) против 19-летнего американца Лернера Тьена. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем сете Медведев отказался от дальнейшей борьбы. Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 4:0 в пользу американца. Спортсмены провели на корте 2 часа 26 минут.

Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов, включая победу на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

19-летний Тьен находится на 52-й строчке мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Медведева оштрафовали на 42,5 тысячи долларов в матче первого круга US Open. В частности, спортсмен получил штраф в размере 30 тысяч долларов за неспортивное поведение, а также 12,5 тысячи долларов за сломанную ракетку.