Медведева оштрафовали за скандал на US Open

Теннисиста Медведева оштрафовали на $42,5 тыс. за поведение на US Open

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 42,5 тысяч долларов за поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщает телеканал ESPN.

В частности, спортсмен получил штраф в размере 30 тысяч долларов за неспортивное поведение, а также 12,5 тысяч долларов за сломанную ракетку.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open. В матче против француза Бенжамена Бонзи россиянин устроил скандал: он передразнивал соперника, а при подаче Бонзи на матч в третьем сете вступил в перепалку с арбитром, завел трибуны, в результате чего в игре возникла шестиминутная пауза. После этого Медведев взял партию, но все равно уступил в пяти сетах. После окончания матча он разбил ракетку о корт.