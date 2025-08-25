Спорт
11:23, 25 августа 2025Спорт

Медведев объяснил перепалку с судьей в проигранном матче на US Open

Медведев объяснил перепалку с судьей в проигранном матче на US Open эмоциями
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил перепалку с судьей в матче первого круга US Open-2025 против француза Бенжамена Бонзи. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам игрока, он был расстроен и просто выразил свои эмоции. «В мыслях хотелось сделать что-то похуже. Но я не мог. Потому что есть правила, и я на теннисном корте», — заявил Медведев.

Инцидент произошел в третьей партии перед тем, как Бонзи подавал на матч. Медведев вступил в перепалку с арбитром, упрекая его в желании побыстрее уйти домой. В итоге россиянин взял подачу соперника и выиграл третий сет.

Матч завершился победой Бонзи в пяти партиях. Медведев вылетел с третьего турнира Большого шлема в нынешнем сезоне в первом круге.

    Все новости