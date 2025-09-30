Ценности

Модному в 2000-х образу предрекли популярность осенью

Vogue предрек популярность сочетанию кожаной куртки с облегающими джинсами
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Редакторы Vogue предрекли модному в 2000-х образу популярность осенью 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что актуальным вновь может стать сочетание узких джинсов с кожаной курткой и так называемыми байкерскими сапогами. Подобный наряд в прошлом в том числе носила бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен. Например, в черных облегающих брюках из денима, куртке по фигуре и сапогах до середины голени с пряжками ее сняли в аэропорту в Париже в 2008 году. Также манекенщица надела длинный серый шарф и узкий ремень.

Ранее в сентябре известная американская стилистка Стейси Лондон назвала самую трендовую одежду на осень.

.
