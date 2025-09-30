Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с 14 июля

В начале биржевых торгов во вторник, 30 сентября, индекс Мосбиржи упал до 2663 пункта, что стало минимальным значением с 14 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Вместе с ним продолжает падение и индекс гособлигаций RGBI, который впервые за три месяца опустился ниже 15 пунктов. Оба индикатора стабильно идут вниз с десятого сентября.

Основными причинами пессимизма инвесторов стали изменение ожиданий относительной траектории ключевой ставки, а также отсутствие позитивных геополитических сдвигов после саммита на Аляске.

Большинство экспертов ожидали, что Центробанк (ЦБ) снизит ключевую ставку до 16 процентов, однако в регуляторе 12 сентября объяснили, что даже не рассматривали такой вариант.

В свою очередь, несколько публичных заявлений президента США Дональда Трампа о своем разочаровании Москвой и ужесточение риторики европейских лидеров сделали более призрачной возможность остановки боевых действий в ближайшее время.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предположил, что деловая, инвестиционная и производственная активность отечественного бизнеса вырастет при ключевой ставке в 10-12 процентов. По его мнению, нынешняя жесткость денежно-кредитной политики ЦБ усугубляет ситуацию.