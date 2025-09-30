Москвич напал с топором на родственника

В Московской области 40-летний житель столицы напал с топором на родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, 29 сентября родственники отдыхали на даче в Троицке-Лобаново. Они поссорились. Тогда подозреваемый ударил потерпевшего топором по голове. Тот смог оказать сопротивление и спастись.
Возбуждено дело по статье о покушении. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в Новосибирске мужчина угрожает изрезать бывшую супругу и ее дочь.