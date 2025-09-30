Москвичам рассказали о погоде в начале октября

Синоптик Ильин: В начале октября погода в Москве будет сухой и прохладной

В Москве октябрь переймет погодную обстановку конца сентября. Что ожидает жителей столичного региона, изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, погода в начале следующего месяца будет сухой и прохладной. В среду, 1 октября, воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, такая температура сохранится на протяжении всей недели. В субботу, 4-го числа, столбики термометров могут подняться до 16 градусов, отметил Ильин.

В ночные часы температура будет держаться около нулевой отметки, от минус 1 до плюс 1 в городе и от минус 2 до плюс 3 в области. На выходных ночные минимумы вырастут: в субботу потеплеет до плюс 6 градусов, а в воскресенье — до плюс 10 градусов. В эти дни атмосферное давление начнет опускаться и составит около 745 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 30 сентября москвичи застали заморозки. Они были первыми с весны. На базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до отметки в минус 0,2 градуса, а в подмосковных Черустях — минус 6 градусов.