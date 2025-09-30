Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 30 сентября 2025Забота о себе

Мужчина с большим пенисом пожаловался на деликатную проблему

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: solominphoto / Freepik

Консультант по сексу и отношениям Лора Коллинз рассказала, как мужчинам с очень большими половыми членами доставить партнерше удовольствие в постели. Ее рекомендацию публикует metro.co.uk.

За советом к эксперту обратился 19-летний парень с деликатной проблемой. По его словам, недавно его девушка призналась, что не получает удовольствие от секса, так как у него слишком большой пенис. «В остальном у нас прекрасные отношения. Она понимает, что это не моя вина и я не могу с этим ничего поделать», — рассказал читатель.

Парень добавил, что после этого разговора боится, что рано или поздно его возлюбленной надоест терпеть неприятный секс и она его бросит.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Отвечая на письмо, Коллинз подчеркнула, что с точки зрения физиологии ничего не мешает его девушке получать удовольствие от секса с ним. Однако для этого ей нужно расслабиться и возбудиться. Эксперт полагает, что как раз с этим возникает проблема. «После прошлого опыта она испытывает тревогу и не может возбудиться. В результате секс становится с каждым разом все более болезненным», — объяснила она.

Чтобы выйти из этого порочного круга, Коллинз посоветовала уделить больше внимания ощущениям девушки, пробовать разные позы и варианты прелюдии. Кроме того, она рекомендовала поначалу использовать секс-игрушки и смазку. «Это нужно сделать хотя бы до тех пор, пока она не начнет расслабляться во время секса», — пояснила эксперт.

Ранее у зумеров обнаружили новую секс-проблему. Опрос магазина секс-игрушек показал, что 40 процентов людей, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х годов, редко занимаются сексом, так как у них нет денег на аренду или покупку собственного жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    Украина массированно атаковала пять российских регионов

    В лесу у Синельниково ликвидировали блокированные подразделения ВСУ

    В Норвегии сообщили о дроне на газовом месторождении

    В российском регионе из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение

    Боец рассказал о расстреле ВСУ из танка собственных сослуживцев

    Россиянам с социальными выплатами напомнили об истекающей 1 октября особенности льгот

    Жених упал замертво во время свадебного танца с невестой

    Мужчина с большим пенисом пожаловался на деликатную проблему

    Дуа Липа вышла на сцену в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости