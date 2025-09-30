Мужчина увидел Иисуса во время клинической смерти и вернулся к жизни с новой целью

Военный из США пережил уникальный опыт во время остановки сердца в больнице и решил лечить людей. Об этом он рассказал Daily Mirror.

Чейз Скайлар Демайо потерял сознание во время тренировки на военной службе, когда ему было всего 19 лет. Молодого мужчину госпитализировали и поставили ему капельницу. По роковому стечению обстоятельств, из капельницы ему в вену попал пузырек воздуха, который вызвал воздушную эмболию. В итоге у Демайо случился сердечный приступ, несколько минут он провел в состоянии клинической смерти. Однако сам мужчина считает, что в эти мгновения он попал в рай.

Демайо утверждает, что сначала наблюдал за своим телом, «крутясь вверх, как торнадо» и ощущая полное спокойствие. Затем он увидел Иисуса в сияющем саду с ангелами и музыкой. «Я оказался в ярком саду с цветами насыщеннее, чем на Земле. Там я увидел Иисуса — он выглядел иначе, чем на иконах, но у него были вьющиеся каштановые волосы и зеленые глаза. Он сказал мне вернуться к жизни и распространять любовь, свет и радость», — рассказал мужчина.

Затем он пришел в себя. Медицинские обследования не выявили никаких проблем после того, как его сердце самостоятельно восстановило работу. После этого опыта Демайо ушел из армии, потому что нашел новую цель: он решил посвятить свою жизнь помощи людям. Сейчас мужчина занимается альтернативной медициной. Американец утверждает, что после клинической смерти обрел способность чувствовать эмоции других людей и теперь даже может исцелять руками.

