Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:50, 30 сентября 2025Из жизни

Мужчина увидел Иисуса во время клинической смерти и вернулся к жизни с новой целью

В США мужчина увидел Иисуса во время остановки сердца и решил лечить людей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: christinarosepix / Shutterstock / Fotodom

Военный из США пережил уникальный опыт во время остановки сердца в больнице и решил лечить людей. Об этом он рассказал Daily Mirror.

Чейз Скайлар Демайо потерял сознание во время тренировки на военной службе, когда ему было всего 19 лет. Молодого мужчину госпитализировали и поставили ему капельницу. По роковому стечению обстоятельств, из капельницы ему в вену попал пузырек воздуха, который вызвал воздушную эмболию. В итоге у Демайо случился сердечный приступ, несколько минут он провел в состоянии клинической смерти. Однако сам мужчина считает, что в эти мгновения он попал в рай.

Демайо утверждает, что сначала наблюдал за своим телом, «крутясь вверх, как торнадо» и ощущая полное спокойствие. Затем он увидел Иисуса в сияющем саду с ангелами и музыкой. «Я оказался в ярком саду с цветами насыщеннее, чем на Земле. Там я увидел Иисуса — он выглядел иначе, чем на иконах, но у него были вьющиеся каштановые волосы и зеленые глаза. Он сказал мне вернуться к жизни и распространять любовь, свет и радость», — рассказал мужчина.

Затем он пришел в себя. Медицинские обследования не выявили никаких проблем после того, как его сердце самостоятельно восстановило работу. После этого опыта Демайо ушел из армии, потому что нашел новую цель: он решил посвятить свою жизнь помощи людям. Сейчас мужчина занимается альтернативной медициной. Американец утверждает, что после клинической смерти обрел способность чувствовать эмоции других людей и теперь даже может исцелять руками.

Материалы по теме:
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя» Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
23 октября 2019
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. «Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — вспомнила она.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Искусный дипломатический жест». Лавров предложил включить новые страны в Совбез ООН. Почему это вызвало негодование в Японии?

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Россия резко нарастила закупку бензина в Белоруссии

    Фон дер Ляйен раскрыла детали плана по использованию активов России для Украины

    Жители Крыма начали сливать друг у друга бензин на фоне нехватки топлива

    Взятку на десятки миллионов вменили бывшему замглавы администрации российского города

    Сербский футболист раскрыл причину перехода в ЦСКА

    Стоимость золота вплотную подобралась к 3900 долларам

    Выброшенные на свалку крест с могилы бойца «Вагнера» и флаг России показали на видео

    Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости