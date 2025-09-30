На Украине допустили возможные территориальные потери

Кулеба: Сначала Украина потеряет территории де-факто, без юридического признания

Украина может потерять часть территорий после завершения конфликта, без юридического признания. Таким мнением поделился экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью «Обозревателю».

«Финляндия проиграла войну СССР. Финляндия сказала: очень обидно, мы потеряли, но окей, мы смирились, и мы строим нормальную страну в границах, которые есть», — допустил он территориальные потери Украины в одном из сценариев завершения конфликта.

Кулеба подчеркнул, что он не является сторонником такого решения, но в истории были подобные случаи, и их нужно учитывать.

В том же интервью экс-министр иностранных дел Украины допустил окончание военных действий по армяно-азербайджанскому сценарию. По его словам, такой исход заключается в отвоевании территорий или их дипломатическом возвращении.