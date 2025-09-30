Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:02, 30 сентября 2025Бывший СССР

На Украине допустили возможные территориальные потери

Кулеба: Сначала Украина потеряет территории де-факто, без юридического признания
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина может потерять часть территорий после завершения конфликта, без юридического признания. Таким мнением поделился экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью «Обозревателю».

«Финляндия проиграла войну СССР. Финляндия сказала: очень обидно, мы потеряли, но окей, мы смирились, и мы строим нормальную страну в границах, которые есть», — допустил он территориальные потери Украины в одном из сценариев завершения конфликта.

Кулеба подчеркнул, что он не является сторонником такого решения, но в истории были подобные случаи, и их нужно учитывать.

В том же интервью экс-министр иностранных дел Украины допустил окончание военных действий по армяно-азербайджанскому сценарию. По его словам, такой исход заключается в отвоевании территорий или их дипломатическом возвращении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    Россиян призвали бороться с осенней депрессией сексом

    На Украине допустили возможные территориальные потери

    Трамп вновь сравнил Россию с бумажным тигром

    Собака прокусила ногу ребенку в российском регионе

    В Грозном начались массовые посадки

    Ветер сорвал крышу дома в российском регионе

    Варламов посетил одно из самых красивых мест в Исландии и обнаружил кучу испражнений

    Обнаружена неожиданная связь между отсутствием секса и уровнем интеллекта

    Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости