На Украине рассказали об ожидании визита критика Киева

Сибига: Президент Украины открыт к диалогу с польским коллегой Навроцким
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украина ожидает визит президента Польши Кароля Навроцкого в Киев. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью агентству «Укринформ».

«Мы ожидаем визит президента Польши на Украину. Безусловно, это будет важным визитом для наших двусторонних отношений», — рассказал он.

По словам руководителя украинского МИД, президент Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу с польским коллегой.

Ранее стало известно, что президент Польши в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что приведет к «концу украинского туризма». Глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий сообщил, что в новом законе перечислены льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше.

