21:59, 30 сентября 2025Мир

Найденный у берегов Турции украинский безэкипажный катер решили уничтожить

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Безэкипажный катер, который нашли рыбаки у побережья провинции Трабзон в Турции, было решено уничтожить. Об этом заявили власти провинции, передает РИА Новости.

«Обнаруженный безэкипажный катер по результатам оценки сотрудниками командования, подводными и спасательными операциями и другими экспертами решено нейтрализовать контролируемым [взрывом]», — сказано в пресс-релизе властей.

Предположительно, катер был создан на Украине, он напоминает модель Magura V5. Местные жители, обнаружившие его во время ловли рыбы, привязали его к своим лодкам, доставили на берег и уведомили власти. На катере могла находиться бомба, его обследовала группа саперов-подводников.

