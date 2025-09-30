В Турции рыбаки нашли украинский безэкипажный катер Magura V5 с бомбой

У побережья провинции Трабзон в Турции рыбаки нашли беспилотный катер, который, предположительно, был создан на Украине. Об этом пишет газета Milliyet.

Как сообщает издание, ловящие рыбу у побережья Чаршибаши рыбаки после обнаружения катера привязали его к своим лодкам и доставили на берег. Об этом было сообщено береговой охране и местным властям. Предположительно, на катере может быть бомба. Также на место прибыла группа саперов-подводников.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что в Турции обнаружили украинский безэкипажный катер модели Magura V5.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что накачка оружием Украины теперь отражается на всех ее соседях.

