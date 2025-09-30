Забота о себе
10:32, 30 сентября 2025

Назван неожиданный факт о храпе мужчин и женщин

Сомнолог Чин То Чонг: Молодые женщины храпят вдвое реже мужчин
У женщин храп встречается вдвое реже, чем у мужчин, считает оториноларинголог, хирург и сомнолог Райан Чин То Чонг. Неожиданный факт о храпе он назвал The Guardian.

Врач указал, что причина такой разницы неизвестна. Самым правдоподобным объяснением он назвал влияние женских гормонов эстрогена и прогестерона. По его словам, после наступления менопаузы, когда уровень этих гормонов снижается, число мужчин и женщин с храпом уравнивается. «Женские гормоны, по-видимому, поддерживают мышцы дыхательных путей в тонусе», — пояснил специалист.

Доктор добавил, что храп может усилиться из-за лишнего веса. К примеру, у молодых женщин, находящихся в третьем триместре беременности, храп встречается примерно так же часто, как у мужчин.

Врач отметил, что храп появляется, когда мышцы дыхательных путей расслабляются, опускаются вниз и останавливают поток воздуха, вызывая вибрации в задней части носа, мягком небе, горле, языке или надгортаннике. Также причиной могут быть аллергия, полипы в носу, искривление носовой перегородки или сильная простуда.

Ранее стоматолог Софина Ахмед предупредила, что из-за храпа может появиться неприятный запах изо рта. Кроме того, по ее словам, человек с такой проблемой хуже различает вкусы.

