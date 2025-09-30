Бывший СССР
Поездку Путина в постсоветскую страну анонсировали

Посол России в Таджикистане Григорьев: Путин посетит Душанбе 9 октября
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин 9 октября посетит Душанбе с государственным визитом. Поездку российского лидера в Таджикистан анонсировал посол России в республике Сергей Григорьев, передает в Telegram издание «Новые Туркестанские ведомости».

«[Путина] будет сопровождать высокопоставленная делегация: многие министры, возглавляющие силовой блок, экономический блок, гуманитарный блок, будут сопровождать его в этой поездке. Соответственно, и круг обсуждаемых вопросов будет самый широкий», — рассказал дипломат.

Он добавил, что в ходе визита в Душанбе Путин примет участие в саммите Центральная Азия — Россия и заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее Путин пообщался с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

