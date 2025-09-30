Преступная группа поплатилась за похищение людей в российских регионах

В Нижнем Новгороде осудили шесть членов группы, похищавшей людей

В Нижнем Новгороде осудили шесть членов группы, похищавшей людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статье 126 («Похищение человека, совершенное организованной группой, в отношении двух и более лиц из корыстных побуждений») УК РФ.

Как установил суд, бывший директор наркологического центра под видом деятельности реабилитационного центра создал на территории Нижегородской области организованную преступную группу, участники которой в период с марта по ноябрь 2023 года совершали похищения людей и незаконно удерживали их в здании, расположенном в поселке Большое Козино.

Участники преступной группы за денежное вознаграждение без согласия пострадавших похищали граждан с зависимостью и удерживали в центре. Территория была огорожена высоким забором, а в помещениях были установлены металлические решетки. В случае нарушения правил поведения к ним применялись меры воспитательного воздействия.

При этом с введенных в заблуждение законностью действий родственников они получали ежемесячные выплаты на их лечение. Всего таким образом было похищено 15 человек из нескольких областей.

В ноябре 2023 года преступную деятельность центра пресекли следователи СК и оперативные сотрудники МВД. Все незаконно удерживаемые были освобождены.

Суд приговорил участников группы к срокам от шести до восьми лет колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении бывшего директора выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его убытием в зону специальной военной операции.

