Раскрыто число занятых Российской армией населенных пунктов в ДНР за год

Сенатор Волошин: За год ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов в ДНР

За год российские войска заняли более 200 населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Число этих территорий раскрыл сенатор от региона Александр Волошин, передает ТАСС.

«Только за прошедший год российские вооруженные силы освободили более 200 населенных пунктов ДНР», — обозначил Волошин.

Как рассказал сенатор, жителей освобожденных населенных пунктов, как правило, селят в пунктах временного размещения, где оказывают медицинскую помощь, предоставляют горячее питание, одежду и предметы первой необходимости.

«Работает большая сеть добровольцев — по всей России собираются и передаются гуманитарные грузы: одежда, техника, книги, продукты. Люди включены и хотят помогать, а это само по себе уже мощный знак единства и сопричастности», — отметил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о наступлении на самом активном направлении фронта. Он уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжили перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана.