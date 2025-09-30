Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:35, 30 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты способы распознать смертельно опасную холеру

Врач Неронов: Холера отличается экстремально быстрым развитием обезвоживания
Наталья Обрядина1

Фото: Mohamed Al-Sayaghi / Reuters

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов объяснил, чем холера отличается от других кишечных инфекций и почему она считается смертельно опасной. Способы распознать это заболевание он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что, в отличие от сальмонеллеза, шигеллеза или ротавируса, при холере возникает экстремально быстрое обезвоживание, так как у человека начинается очень сильная водянистая диарея.

«Человек может терять до литра жидкости в час из-за того, что холерный токсин стимулирует клетки кишечника к бесконтрольной секреции воды и электролитов. Особая опасность инфекции — в ее крайней заразности, молниеносном течении и высокой летальности при отсутствии лечения», — предупредил Неронов.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023

Первыми симптомами холеры он назвал обильную водянистую диарею, которая не сопровождается болью или спазмами в животе. Часто через несколько часов после появления диареи может начаться рвота. В результате, по словам врача, у человека быстро наступает обезвоживание, на которое указывают жажда, снижение мочеотделения, западание глаз. При тяжелом течении заболевания возможно появление судорог, аритмии и потери сознания.

Ранее сообщалось, что в России ученые ЦНИИ Эпидемиологии разработали новый способ выявления распространенного заболевания сальмонеллеза. Тест способен обнаружить вызывающие инфекцию бактерии за один час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости