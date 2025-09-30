Раскрыты способы распознать смертельно опасную холеру

Врач Неронов: Холера отличается экстремально быстрым развитием обезвоживания

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов объяснил, чем холера отличается от других кишечных инфекций и почему она считается смертельно опасной. Способы распознать это заболевание он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что, в отличие от сальмонеллеза, шигеллеза или ротавируса, при холере возникает экстремально быстрое обезвоживание, так как у человека начинается очень сильная водянистая диарея.

«Человек может терять до литра жидкости в час из-за того, что холерный токсин стимулирует клетки кишечника к бесконтрольной секреции воды и электролитов. Особая опасность инфекции — в ее крайней заразности, молниеносном течении и высокой летальности при отсутствии лечения», — предупредил Неронов.

Первыми симптомами холеры он назвал обильную водянистую диарею, которая не сопровождается болью или спазмами в животе. Часто через несколько часов после появления диареи может начаться рвота. В результате, по словам врача, у человека быстро наступает обезвоживание, на которое указывают жажда, снижение мочеотделения, западание глаз. При тяжелом течении заболевания возможно появление судорог, аритмии и потери сознания.

Ранее сообщалось, что в России ученые ЦНИИ Эпидемиологии разработали новый способ выявления распространенного заболевания сальмонеллеза. Тест способен обнаружить вызывающие инфекцию бактерии за один час.

