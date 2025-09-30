Разъяренный дебошир устроил драку в самолете, попал на видео и был выдворен с рейса за ухо

Daily Mail: Полицейский схватил пассажира за ухо и вывел из самолета в Европе

Разъяренный пассажир самолета устроил драку во время перелета в Европе и попал на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 26 сентября строитель Дэниел Эшли-Лоуз вместе с сыном направлялся на отдых в Аликанте, Испания, рейсом Ryanair, который вылетел из аэропорта Лутон, Великобритания. Однако во время полета мужчина решил открыть аварийную дверь и вынудил капитана воздушного судна сделать остановку в Тулузе, Франция. После посадки на борт поднялись сотрудники элитного спецподразделения полиции.

На опубликованных кадрах видно, что Эшли-Лоуз сопротивлялся во время задержания и устроил драку. В итоге дебошир был выдворен с рейса, при этом полицейский схватил его за ухо и вывел из салона. Вместе с путешественником задержали и его сына.

