Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:38, 30 сентября 2025Путешествия

Разъяренный дебошир устроил драку в самолете, попал на видео и был выдворен с рейса за ухо

Daily Mail: Полицейский схватил пассажира за ухо и вывел из самолета в Европе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Разъяренный пассажир самолета устроил драку во время перелета в Европе и попал на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 26 сентября строитель Дэниел Эшли-Лоуз вместе с сыном направлялся на отдых в Аликанте, Испания, рейсом Ryanair, который вылетел из аэропорта Лутон, Великобритания. Однако во время полета мужчина решил открыть аварийную дверь и вынудил капитана воздушного судна сделать остановку в Тулузе, Франция. После посадки на борт поднялись сотрудники элитного спецподразделения полиции.

На опубликованных кадрах видно, что Эшли-Лоуз сопротивлялся во время задержания и устроил драку. В итоге дебошир был выдворен с рейса, при этом полицейский схватил его за ухо и вывел из салона. Вместе с путешественником задержали и его сына.

Ранее сообщалось, что другой пассажир довел до слез попутчиков в самолете. Мужчина закричал: «Я хочу выйти!» — и направился к аварийной двери.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии начал «крестовый поход» на фон дер Ляйен

    Политолог высказался о вероятности завершения конфликта в Газе

    Армения и Украина договорились развивать сотрудничество

    Популярная российская блогерша едва не лишилась жизни из-за алкоголя

    Фон дер Ляйен назвали отстойной

    В России предложили отменить некоторые льготы по НДС

    Компаньон бывшего главы Совета судей России попал под стражу по делу о мошенничестве

    Бывший генсек НАТО рассказал о несговорчивости Зеленского

    В российском регионе зафиксировали мощный афтершок

    В США предупредили Россию о последствиях размещения ядерного оружия в Южной Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости