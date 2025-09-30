Разработан простой тест для раннего выявления тяжелых болезней печени

BMJ: Уровень ферментов АСТ, АЛТ и ГГТ является маркером тяжелых болезней печени

Ученые из Каролинского института (Швеция) показали, что обычный анализ крови способен предсказать риск развития тяжелых заболеваний печени за 10 лет. Результаты работы опубликованы в The BMJ. Метод, получивший название CORE, основан всего на трех рутинных показателях — уровнях ферментов АСТ, АЛТ и ГГТ, а также учитывает возраст и пол пациента.

Исследование охватило более 480 тысяч жителей Стокгольма, за здоровьем которых наблюдали до 30 лет. У 1,5 процента из них развились цирроз, рак печени или потребовалась пересадка органа. Новый тест смог с высокой точностью — в 88 процентах случаев — различить людей, у которых со временем возникли болезни печени, и тех, у кого они не появились. Это значительно лучше, чем существующие методы, например FIB-4, которые плохо работают для широкой популяции.

Тест может применяться в первичном звене здравоохранения, где чаще всего пациенты впервые обращаются за помощью. Уже создан онлайн-калькулятор, с помощью которого врачи могут быстро оценить риски. По мнению авторов, это открывает путь к раннему скринингу и профилактике цирроза и рака печени, болезни которых обычно диагностируются слишком поздно и имеют неблагоприятный прогноз.

Ранее специалисты выяснили, что зеленый чай матча может защищать печень от повреждений, вызванных жирной и сладкой пищей.