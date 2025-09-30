Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 30 сентября 2025Наука и техника

Разработан простой тест для раннего выявления тяжелых болезней печени

BMJ: Уровень ферментов АСТ, АЛТ и ГГТ является маркером тяжелых болезней печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CrizzyStudio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Каролинского института (Швеция) показали, что обычный анализ крови способен предсказать риск развития тяжелых заболеваний печени за 10 лет. Результаты работы опубликованы в The BMJ. Метод, получивший название CORE, основан всего на трех рутинных показателях — уровнях ферментов АСТ, АЛТ и ГГТ, а также учитывает возраст и пол пациента.

Исследование охватило более 480 тысяч жителей Стокгольма, за здоровьем которых наблюдали до 30 лет. У 1,5 процента из них развились цирроз, рак печени или потребовалась пересадка органа. Новый тест смог с высокой точностью — в 88 процентах случаев — различить людей, у которых со временем возникли болезни печени, и тех, у кого они не появились. Это значительно лучше, чем существующие методы, например FIB-4, которые плохо работают для широкой популяции.

Тест может применяться в первичном звене здравоохранения, где чаще всего пациенты впервые обращаются за помощью. Уже создан онлайн-калькулятор, с помощью которого врачи могут быстро оценить риски. По мнению авторов, это открывает путь к раннему скринингу и профилактике цирроза и рака печени, болезни которых обычно диагностируются слишком поздно и имеют неблагоприятный прогноз.

Ранее специалисты выяснили, что зеленый чай матча может защищать печень от повреждений, вызванных жирной и сладкой пищей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    Более 20 военных ВСУ ликвидированы при ракетном ударе в Волчанске

    В Киеве назвали причину желания Зеленского получить ракеты Tomahawk

    Военный эксперт раскрыл положение ВСУ после освобождения Шандриголово

    Разработан простой тест для раннего выявления тяжелых болезней печени

    В России предложили выпустить облигации для граждан «заем Победы»

    Венесуэла начала готовиться к войне с США

    Боец ВСУ с тату «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» встал на колени и сдался в плен

    В России назвали причину нежелания Киева продолжить переговоры с Москвой

    Бедный рыбак поймал редкую рыбу и разбогател

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости