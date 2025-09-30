Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
0:5
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Галатасарай
0:0
1-й тайм
live
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Интер М
0:0
1-й тайм
live
Славия П
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Атлетико М
1:0
1-й тайм
live
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Аталанта
2:1
Завершен
Брюгге
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Челси
0:0
1-й тайм
live
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Лёнер Тьен
2:1
Завершен
Даниил Медведев
Пекин (м)
21:37, 30 сентября 2025Спорт

«Реал» разгромил «Кайрат» в матче Лиги чемпионов

«Реал» разгромил «Кайрат» со счетом 5:0 в матче Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Испанский «Реал Мадрид» одержал разгромную победу над казахстанским «Кайратом» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Орталык Алматы» и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мяч на 25-й минуте забил нападающий Киллиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 52-й минуте он сделал дубль, а на 73-й оформил хет-трик. На 83-й минуте отличился полузащитник Эдуардо Камавинга. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек Браим Диас.

«Кайрат» впервые в истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов. В плей-офф клуб прошел шотландский «Селтик».

В следующем матче Лиги чемпионов «Кайрат» примет кипрский «Пафос» 21 октября. «Реал» днем позже сыграет дома с туринским «Ювентусом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    Кипр приостановил прием заявок на визу в России

    Найденный у берегов Турции украинский безэкипажный катер решили уничтожить

    В Норвегии заявили об отсутствии данных о происхождении замеченных над страной БПЛА

    Появилось новое видео пожара в центре Днепропетровска

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС

    Стали известны причины текучки топ-менеджеров в компаниях Маска

    В ГД поддержали идею направлять в казну деньги со счетов умерших

    Баста спел свои хиты на станции метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости