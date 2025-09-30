«Реал» разгромил «Кайрат» в матче Лиги чемпионов

«Реал» разгромил «Кайрат» со счетом 5:0 в матче Лиги чемпионов

Испанский «Реал Мадрид» одержал разгромную победу над казахстанским «Кайратом» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Орталык Алматы» и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мяч на 25-й минуте забил нападающий Киллиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 52-й минуте он сделал дубль, а на 73-й оформил хет-трик. На 83-й минуте отличился полузащитник Эдуардо Камавинга. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек Браим Диас.

«Кайрат» впервые в истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов. В плей-офф клуб прошел шотландский «Селтик».

В следующем матче Лиги чемпионов «Кайрат» примет кипрский «Пафос» 21 октября. «Реал» днем позже сыграет дома с туринским «Ювентусом».