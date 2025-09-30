Экономика
03:00, 30 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о последствии несвоевременной передачи показаний счетчиков

Марина Совина
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может привести к переплатам. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он указал, что штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако законодательство четко определяет порядок начислений. «В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчет производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов», — предупредил Якубовский, добавив, что в некоторых случаях могут применяться и повышающие коэффициенты.

При этом он отметил, что россияне сохраняют право на перерасчет — как только показания будут переданы, управляющая организация должна будет откорректировать начисления. Для избежания финансовых потерь парламентарий напомнил о необходимости своевременно передавать показания счетчиков. Это можно сделать через приложения ресурсоснабжающих организаций, «Госуслуги» или традиционно в управляющей компании.

Ранее житель Перми украл электричество в частном секторе на миллионы рублей. Инцидент произошел в микрорайоне Язовая Мотовилихинского района. В результате проверки правоохранительных органов было обнаружено незаконное подключение к электросетям в одном из домов: так, домовладение потребляло электроэнергию без счетчика и договора, что повлекло за собой ущерб на сумму более 5,7 миллиона рублей.

