Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:42, 30 сентября 2025Экономика

В Госдуме рассказали о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека

Нилов рассказал о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека в ряде регионов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oksana Korol / Globallookpress

Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в текущем году не предусмотрено, однако ряд регионов назначает подобные выплаты за счет своего бюджета. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Парламентарий указал, что финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет российских пенсионеров в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморском крае, а также в Ярославской, Рязанской и Челябинской областях.

Нилов добавил, что условия и размеры выплат зависят от возможностей региона и действующих там социальных программ.

Ранее Нилов заявил, что несколько категорий россиян могут получать две пенсии. Так, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также дети-инвалиды, которые потеряли родителя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, имеют право получить две пенсии в одно время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    В Китае рассказали о сюрпризе России на фоне заявлений Трампа

    Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД России

    Уровень воды в нескольких российских реках опасно понизится

    В США обвинили Запад в неудачах Украины на фронте

    Мэр города попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

    В четырех регионах России призывники получат только электронные повестки

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Блогерша описала переехавших в США россиян фразой «привезли с собой привычку ругаться»

    У актера Смольянинова нашли новый долг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости