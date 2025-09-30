В Госдуме рассказали о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека

Нилов рассказал о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека в ряде регионов

Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в текущем году не предусмотрено, однако ряд регионов назначает подобные выплаты за счет своего бюджета. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Парламентарий указал, что финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет российских пенсионеров в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморском крае, а также в Ярославской, Рязанской и Челябинской областях.

Нилов добавил, что условия и размеры выплат зависят от возможностей региона и действующих там социальных программ.

Ранее Нилов заявил, что несколько категорий россиян могут получать две пенсии. Так, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также дети-инвалиды, которые потеряли родителя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, имеют право получить две пенсии в одно время.