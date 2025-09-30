Россиянка обвинила воспитательницу детского сада в избиении дочери за закрытыми дверьми

E1.RU: В Асбесте мать обвинила воспитательницу детсада в избиении дочери

В Асбесте мать обвинила воспитательницу детского сада в избиении пятилетней дочери за закрытыми дверьми в туалете. Об этом пишет E1.RU.

Как сообщает издание, россиянка пришла забирать из дошкольного учреждения двоих своих дочерей, когда услышала, как одну из ее девочек бьют. С ее слов, она отчетливо услышала три шлепка, а когда зашла в помещение санузла, увидела удерживающую ребенка на полу воспитательницу.

«[У дочери] в двух местах лопнула губа, лицо было все багряно-красное», — рассказала женщина, добавив, что сразу вывела ребенка из группы и пошла к заведующей детским садом, но той на месте не оказалось.

Позднее мать обнаружила на спине у девочки две царапины, а также ссадину на боку. Семья обратилась в медицинское учреждение, чтобы снять побои.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В управлении образования администрации российского города сообщили, что воспитательница после случившегося уволилась по собственному желанию.

