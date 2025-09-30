Россия
Российские дроны поразили кол-центр мошенников в Днепре

Российские БПЛА «Герань-2» поразили кол-центр мошенников в Днепре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

В результате удара российскими дронами по зданию в Днепре (Днепропетровск) был поражен кол-центр, занимавшийся телефонным мошенничеством. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Кадры из колл-центра украинских мошенников в Днепропетровске, который сегодня стал целью российских БПЛА-камикадзе "Герань-2"», — говорится в сообщении. Министерство обороны России данные сведения не подтверждало.

Ранее, 29 сентября сообщалось, что Белгород атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины, над городом прогремела серия взрывов. Как оказалось, были сбиты минимум четыре дрона типа «Дартс». Целью вражеской атаки стала местная гидроэлектростанция.

