Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:29, 30 сентября 2025Ценности

Российский актер посетил показ в Париже

Российский актер Марк Эйдельштейн посетил показ Saint Laurent в Париже
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Российский актер Марк Эйдельштейн посетил показ бренда Saint Laurent в Париже. Снимки публикует WWD.

23-летний актер появился на дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды, в наряде горчичного цвета. Эйдельштейн надел рубашку с бантом на воротнике и костюм из атласной ткани, завершив свой образ широкими солнцезащитными очками и классическими туфлями.

Материалы по теме:
Сеул стал новой столицей моды. Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
Сеул стал новой столицей моды.Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
18 февраля 2023
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023

Помимо Эйдельштейна на модном шоу присутствовали Кристофер Брайни, Хейли Бибер, Мадонна с дочерью Лурдес, Charli XCX, Зои Кравиц, Кейт Мосс, Карла Бруни и другие звезды.

Ранее Марк Эйдельштейн также снялся для зарубежного глянца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Глава района в граничащем с Украиной регионе покинет пост

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости