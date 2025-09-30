Силовые структуры
Российскую журналистку задержали по делу о фейках об армии

СК: В Красноярске задержали журналистку по делу о фейках про действия ВС России
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Красноярскую журналистку Светлану Хустик (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов) задержали по делу о фейках о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Против корреспондентки регионального и иностранного интернет-изданий возбуждено уголовное дело, рассказала пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии в своем Telegram-канале.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. Речь идет о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложных сведений, содержащих данные об использовании ВС в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, пояснили в ведомстве.

В скором времени следователи начнут допрашивать женщину.

Ранее правозащитника Григория Свердлина (внесен Минюстом России в список иноагентов) заочно осудили к шести годам за фейки о Российской армии. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и не сможет администрировать сайты три года.

