Роулинг обвинила звезду «Гарри Поттера» в невежестве

Роулинг обвинила актрису Уотсон в невежественности из-за защиты трансгендеров

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинила актрису Эмму Уотсон в невежестве из-за ее позиции в вопросе трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает Daily Mail.

Роулинг заявила об отсутствии у Уотсон опыта «реальной жизни». «Как и у других людей, которые никогда не жили взрослой жизнью без богатства и славы, у Эммы так мало опыта реальной жизни, что она не знает, насколько она невежественна», — сказала она. Писательница напомнила, что не была мультимиллионершей в четырнадцать лет и жила в бедности, когда писала «книгу, которая сделала Эмму знаменитой».

«Я понимаю из своего собственного жизненного опыта, что попрание прав женщин, в котором Эмма с таким энтузиазмом участвует, означает для женщин и девочек лишение привилегий», — подчеркнула Роулинг. Кроме того, заявление актрисы о том, что она по-прежнему «дорожит ею», Роулинг сочла циничной попыткой изменить позицию после того, как осуждение писательницы «перестало быть модным».

Ранее Эмма Уотсон заявила, что хотела бы наладить отношения с Джоан Роулинг. Она отметила, что по-прежнему благодарна Роулинг за создание персонажа Гермионы Грейнджер. Уотсон призналась, что надеется однажды разрешить конфликт с писательницей.