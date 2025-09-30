Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:35, 30 сентября 2025Культура

Роулинг обвинила звезду «Гарри Поттера» в невежестве

Роулинг обвинила актрису Уотсон в невежественности из-за защиты трансгендеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинила актрису Эмму Уотсон в невежестве из-за ее позиции в вопросе трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает Daily Mail.

Роулинг заявила об отсутствии у Уотсон опыта «реальной жизни». «Как и у других людей, которые никогда не жили взрослой жизнью без богатства и славы, у Эммы так мало опыта реальной жизни, что она не знает, насколько она невежественна», — сказала она. Писательница напомнила, что не была мультимиллионершей в четырнадцать лет и жила в бедности, когда писала «книгу, которая сделала Эмму знаменитой».

Материалы по теме:
Сериал о Гарри Поттере: актеры, сюжет и дата выхода новой адаптации саги о волшебниках
Сериал о Гарри Поттере:актеры, сюжет и дата выхода новой адаптации саги о волшебниках
29 мая 2025
Появилось первое фото Гарри Поттера из нового сериала. Вот как теперь выглядит любимый зрителями всего мира волшебник
Появилось первое фото Гарри Поттера из нового сериала.Вот как теперь выглядит любимый зрителями всего мира волшебник
15 июля 2025

«Я понимаю из своего собственного жизненного опыта, что попрание прав женщин, в котором Эмма с таким энтузиазмом участвует, означает для женщин и девочек лишение привилегий», — подчеркнула Роулинг. Кроме того, заявление актрисы о том, что она по-прежнему «дорожит ею», Роулинг сочла циничной попыткой изменить позицию после того, как осуждение писательницы «перестало быть модным».

Ранее Эмма Уотсон заявила, что хотела бы наладить отношения с Джоан Роулинг. Она отметила, что по-прежнему благодарна Роулинг за создание персонажа Гермионы Грейнджер. Уотсон призналась, что надеется однажды разрешить конфликт с писательницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Названы сроки увольнения спецпосланника Трампа

    Раскрыты три незаметно разрушающие здоровье ночные привычки

    Яхтсмен таинственно исчез вместе с судном

    В Италии представили антидроновый дробовик

    Песков объяснил причину отсутствия Путина в соцсетях

    Имущество главы Совета судей России арестовали

    Роулинг обвинила звезду «Гарри Поттера» в невежестве

    Путин рассказал о масштабном строительстве в Донбассе

    Симоньян опубликовала видео в память о Кеосаяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости