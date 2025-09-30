Ценности
12:55, 30 сентября 2025Ценности

«Самая красивая женщина в мире» вернулась на подиум после обострения тяжелой болезни

Супермодель Белла Хадид вернулась на подиум после обострения болезни Лайма
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Antoine Flament / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид вернулась к работе после госпитализации из-за обострения болезни Лайма. Снимки публикует People.

Манекенщица, которую ранее признали «самой красивой женщиной в мире», прошлась по подиуму на показе бренда Saint Laurent. Известно, что дефиле состоялось в рамках Недели моды в Париже.

Хадид попала в больницу 18 сентября из-за тяжелого обострения болезни Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Позже ее мать, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты заподозрили женщину во лжи о диагнозе наследницы, заметив на фото оборудование для гемодиализа.

