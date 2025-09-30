Бывший СССР
23:06, 29 сентября 2025Бывший СССР

Штурмовик в одиночку уничтожил толпу военных ВСУ

«РВ»: Российский штурмовик в одиночку ликвидировал толпу военных ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Штурмовик Вооруженных сил (ВС) России один уничтожил толпу украинских военных на Часов Ярском направлении. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным военкоров, российские бойцы, входящие в состав штурмовой бригады «Север-V», успешно проявили себя в наступательных действиях, взяв под контроль укрепленный пункт противника. Тем временем выжившая пехота противника не смогла вовремя отступить и укрылась в блиндаж.

Враг сдаваться отказался, после чего был ликвидирован закинутой противотанковой миной. Свою помощь оказали и операторы беспилотных летательных аппаратов. Контрольный удар полностью разрушил блиндаж, уточнили военкоры.

Ранее стало известно, что приветственный жест спас жизнь двум российским штурмовикам в Часовом Яре. Во время выполнения боевой задачи их заметили дроны ВСУ.

