«РВ»: Российский штурмовик в одиночку ликвидировал толпу военных ВСУ

Штурмовик Вооруженных сил (ВС) России один уничтожил толпу украинских военных на Часов Ярском направлении. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным военкоров, российские бойцы, входящие в состав штурмовой бригады «Север-V», успешно проявили себя в наступательных действиях, взяв под контроль укрепленный пункт противника. Тем временем выжившая пехота противника не смогла вовремя отступить и укрылась в блиндаж.

Враг сдаваться отказался, после чего был ликвидирован закинутой противотанковой миной. Свою помощь оказали и операторы беспилотных летательных аппаратов. Контрольный удар полностью разрушил блиндаж, уточнили военкоры.

Ранее стало известно, что приветственный жест спас жизнь двум российским штурмовикам в Часовом Яре. Во время выполнения боевой задачи их заметили дроны ВСУ.