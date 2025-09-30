Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:10, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Слепаков устроит концерт с шутками про статус иноагента и билетами за 105 тысяч рублей

Mash: Билеты на концерты Слепакова в Лондоне будут стоить до 105 тысяч рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: URA.RU / ТАСС

Российский юморист и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) устроит концерты в Лондоне и Тель-Авиве. Об этом сообщило издание Mash в Telegram.

По его данным, в новой концертной программе Слепаков будет шутить о статусе иностранного агента и последних двух годах жизни в Израиле. При этом билеты на его выступления будут стоить от 65 до 950 фунтов стерлингов (от 7,2 тысячи до 105,3 тысячи рублей). Во время концертов будет запрещено снимать, использовать телефоны и лазерные ручки.

Как утверждает Mash, организаторы мероприятия предложили Слепакову рассказать об украинских корнях на концерте. Уточняется, что речь идет о сотрудниках компании EventFirst, спонсирующей Вооруженные силы Украины.

Ранее Слепаков раскрыл результаты теста ДНК. Генетическая экспертиза показала, что юморист на 100 процентов еврей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Раскрыты два малозаметных симптома проблем с сердцем

    Слон перевернул каноэ с туристами и едва не утопил женщину в кишащей крокодилами реке

    Подавший в суд на Пугачеву адвокат высказался о хамстве певицы

    Иностранцы массово устремились в Россию в 2025 году

    Банк России оценил динамику снижения подозрительных операций

    Гостиный двор в центре Москвы переоборудуют в жилье

    Австрия объявила дипломата из России персоной нон грата

    В Турции рыбаки обнаружили украинский безэкипажный катер

    Последствия отказа Болгарии от российского газа раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости