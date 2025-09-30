Слепаков устроит концерт с шутками про статус иноагента и билетами за 105 тысяч рублей

Mash: Билеты на концерты Слепакова в Лондоне будут стоить до 105 тысяч рублей

Российский юморист и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) устроит концерты в Лондоне и Тель-Авиве. Об этом сообщило издание Mash в Telegram.

По его данным, в новой концертной программе Слепаков будет шутить о статусе иностранного агента и последних двух годах жизни в Израиле. При этом билеты на его выступления будут стоить от 65 до 950 фунтов стерлингов (от 7,2 тысячи до 105,3 тысячи рублей). Во время концертов будет запрещено снимать, использовать телефоны и лазерные ручки.

Как утверждает Mash, организаторы мероприятия предложили Слепакову рассказать об украинских корнях на концерте. Уточняется, что речь идет о сотрудниках компании EventFirst, спонсирующей Вооруженные силы Украины.

Ранее Слепаков раскрыл результаты теста ДНК. Генетическая экспертиза показала, что юморист на 100 процентов еврей.