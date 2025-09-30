Смертельно ранивший свою начальницу московский банкир сделал заявление

В Москве зарезавший начальницу работник банка признал вину

Работник банка Москвы, задержанный за расправу над начальницей, признал вину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на допросе мужчина заявил, что не может объяснить свой поступок. «Они издевались надо мной», — рассказал он. Вскоре подозреваемого доставят в суд для избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что начальница неоднократно штрафовала напавшего за нарушения. Недавно он узнал, что она снова собирается его оштрафовать и уволить. Тогда мужчина приехал на работу с ножом и расправился с обидчицей.

Женщину с порезом на шее нашли в помещении банка на Автозаводской улице во вторник, 30 сентября.