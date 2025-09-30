SpaceX установила дату 11-х летных испытаний Starship

SpaceX: 11-е летные испытания Starship состоятся 13 октября

11-е летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся 13 октября. Соответствующую дату установила компания SpaceX. Об этом сообщается на ее сайте.

Старт Starship с космодрома Starbase в штате Техас запланирован на 13 октября в 18:15 по местному времени (14 октября в 02:15 по московскому времени).

Программа 11-х испытаний во многом будет повторять 10-летные тесты Starship. В ходе очередных испытаний SpaceX планирует совершить мягкую посадку ускорителя на поверхность Мексиканского залива. При помощи корабля компания намерена запустить восемь имитаторов спутников системы Starlink, осуществить перезапуск двигателя Raptor и проверить работу систем по возвращению аппарата на Землю.

Состоявшийся в августе 10-й пуск Starship стал успешным.

В ходе 9-х летных испытаний одноименный корабль вышел на суборбитальную траекторию, однако спустя полчаса начал бесконтрольно вращаться.