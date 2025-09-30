Бывший СССР
Стали известны цели ударов по Днепропетровску

В ходе ударов по Днепропетровску было уничтожено производство БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Целью ударов по Днепропетровску стало производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«По одним данным, целью стал главный офис компании RC Direction, занимающейся разработкой и производством различных типов БПЛА», — сказано в публикации.

По другим данным, целью ударов стал кол-центр мошенников.

Ранее стало известно, что в центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов. На кадрах видно, что на улицах города разбросаны обломки.

