Стали известны цели ударов по Днепропетровску

Целью ударов по Днепропетровску стало производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
«По одним данным, целью стал главный офис компании RC Direction, занимающейся разработкой и производством различных типов БПЛА», — сказано в публикации.
По другим данным, целью ударов стал кол-центр мошенников.
Ранее стало известно, что в центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов. На кадрах видно, что на улицах города разбросаны обломки.