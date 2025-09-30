Стало известно о еще одном окружении бойцов ВСУ в Харьковской области

Марочко: Российские войска практически окружили группировку ВСУ в Амбарном

Российские войска практически окружили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Амбарном Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной Милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Успехи наших войск привели к серьезному ухудшению оперативно-тактической ситуации для украинского командования, поскольку группировка ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»), находящаяся в Амбарном и его окрестностях, уже охвачена нашими войсками — для полного окружения украинских боевиков силам РФ остается продвинуться на 1,5 километра по флангам», — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что подразделения армии России также достигли успехов вблизи Отрадного. По его словам, им удалось занять новые позиции и продвинуться в северо-западном направлении.

Ранее стало известно, что российские войска завершили зачистку блокированных в лесах у Синельниково Харьковской области подразделений ВСУ. Об окружении украинских войск сообщили 21 сентября. Всего в лесах оказались подразделения двух бригад численностью до роты.